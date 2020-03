Nach einem Beschluss des Integrationsrates der Stadt Wesel zur Verleihung eines Integrationspreises wurde diese Auszeichnung zum ersten Mal im Jahr 2009 verlieen, nämlich an die und Flüchtlingshilfe Wesel.

Die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe (früher Verbands-Sparkasse Wesel) unterstützt den Preis mit 750 Euro Preisgeld.Vorgeschlagen und ausgezeichnet werden Personen oder Gruppen, die sich in Wesel in besonderer Weise für gleichberechtigtes und friedliches Miteinander in der Gesellschaft einsetzen und so um die Integration verdient gemacht haben.

Dabei sollten diejenigen, die mit einer Bewerbung/Nominierung liebäugeln, bei ihrer Tätigkeit diese Dinge im Blick haben: Förderung des gedeihlichen Miteinanders und gegenseitiger Akzeptanz aller Weseler Bürgerinnen und Bürger, Bedeutung der Integration herausstellen, Würdigung des Engagements im Bereich Integration, Bewusstsein für Akzeptanz und Toleranz schärfen.

Bis zum 15. April können Vorschläge eingereicht werden, in der Ratssitzung am 13. Mai werden die Preisträger/innen bestimmt, die offizielle Auszeichnung erfolgt im Rahmen der Interkulturellen

Tage am 21. August im Scala-Kino.

Wer vorab Fragen hat, kann diese bei Janet Plum stellen: Herzogenring 34, 46483 Wesel, Telefon 0281/203-2371.