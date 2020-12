Die Soroptimisten Club Wesel, engagieren sich weltweit aber auch lokal für die Menschenreicht und die Bildung von Mädchen und jungen Frauen. In den Zeiten der Corona Pandemie hat sich der Bedarf an Unterstützung von Kindern und Jugendlichen auch im lokalen Umfeld erhöht, so dass eine Spendensumme von insgesamt 6.720,00 Euro an die drei Organisationen – Frauenhaus Dinslaken, FitKids Wesel und das Evangelische Kinderheim Wesel – weitergegeben werden konnte.

Seitens des Frauenhauses wurde bereits vor längerer Zeit um Unterstützung gebeten, da man in der Coronazeit mit dem Projekt „Betterplace“ eine Verschönerung und Neugestaltung des Gartens am Frauenhaus umsetzen möchte, die Mittel dazu aber leider fehlten. Mit der Spende von 2.500,00 Euro kann man sich nun an die Umsetzung machen. Bei den FitKids Wesel kam es auch zu einem Aufruf, damit Kinderwünsche erfüllt werden können. Die Betreuung von Kindern drogenabhängiger Eltern hat insbesondere in diesen Zeiten erhöhten Zuspruch und möchte das Geld dazu nutzen, um den Kindern im kommenden Jahr eine Reise zu bieten, um in einem neuen Umfeld die Sorgen daheim zu vergessen und gemeinsam kann eine entspannte Zeit genossen werden.

Auch im Evangelischem Kinderheim hat die Coronazeit Schachstellen im System aufgezeigt, denn alle über 100 betreuten Kinder mussten im Homeschooling betreut werden und eine ausreichende Anzahl an Endgeräten und Technik ist nicht ausreichend vorhanden. Somit wird die Spende für die Anschaffung von Endgeräten genutzt, die bei der Betreuung im Lockdown helfen sollen, um Kinder an der Bildung weiter teilhaben zu lassen.

Der SI-Club Wesel freut sich, dass bei den drei Organisationen mit der Spende ganz konkrete Wünsche nun erfüllbar werden und das Geld sinnvoll für die Lebensumstände und die Bildung eingesetzt wird. Bereits seit vielen Jahren unterstützen sie auch vor Ort diese drei Organisationen.

