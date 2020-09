Die Bürgerstiftung KREAKTIV bietet am Sonntag, 1. November, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr erneut ihren beliebten Angelworkshop für Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren in der Natur am Ufer der Issel an.

Wer Lust hat, bei dem Projekt „Fish & Fun“ mitzumachen, kann sich gerne auf der Homepage der Bürgerstiftung KREAKTIV im Veranstaltungskalender unter www.buergerstiftung-rhein-lippe.de anmelden. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine zeitnahe Anmeldung empfehlenswert.

Was sind Rute, Rolle, Vorfach, Blinker, Spinner, Wobbler und wie baue ich die richtige Montage für meinen Zielfisch? Marco Launert macht alle Beteiligten Schritt für Schritt mit den Grundlagen des Angelns vertraut und zeigt auf, welche Möglichkeiten bestehen, wenn das Angeln zum Hobby werden soll. "Viele Kinder finden neue Freunde und machen interessante Erfahrungen.", heißt es in der Ankündigung.

„Songwriting“

Zudem bietet KREAKTIV den Digital-Workshop „Songwriting“ an. Dieses Angebot richtet sich ebenfalls an Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren und findet insgesamt an sechs Sonntagabenden in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Der Workshop beginnt am Sonntag, 4. Oktober. Cesare Siglarski, Dozent der Rockschule Marco Launert in Hamminkeln wird die Musik und den Text des eigenen Songs gemeinsam mit allen Teilnehmern erarbeiten. Dies funktioniert über eine eigene, einfach zu bedienende Software wunderbar und bequem von zu Hause. Mitmachen können Kinder mit musikalischem Hintergrund und ebenso absolute Neulinge, die das Songwriting einmal erleben möchten.

Nähere Informationen zu dem jeweiligen Projekt sowie eine Bestätigung werden den Teilnehmern nach der Anmeldung zugesandt.

Kosten

"Die Kosten dieser Aktionen werden komplett von der KREAKTIV - Kinder fördern - Bürgerstiftung übernommen.", heißt es abschließend.