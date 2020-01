Jeden Monat gibt es eine neue Ausstellung in der Dorfschule in Ginderich. Die noch bis zum 30. Januar 2020 gezeigte Fotoausstellung wird abgelöst durch die Bilder von Doris Lohmann.

Liebe zur Natur, Floristik ...

Doris Lohmann, die in Büderich geboren wurde und in der elterlichen Gärtnerei aufgewachsen ist und ausgebildet wurde, hat da bereits ihre Liebe zur Natur, Floristik, Ikebana und Malerei entdeckt.

In vielen Kursen hat sie sich bei Gabriele Focke in Düsseldorf weiterentwickelt.

Malen mit Acryl-Farben

Malen mit Acryl-Farben war ein weiteres Betätigungsfeld, das sie in Kursen bei verschiedenen Künstlern und in verschiedenen Techniken unter anderem in der Akademie Trier erlernt und vertieft hat.

Monotypie-Kurse bei Gabriele Sowa wurden von ihr, in der Sommerakademie im Naturforum auf der Bislicher Insel, besucht.

Ergebnisse künstlerischer Entwicklung

In der Ausstellung, die am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr eröffnet wird, zeigt Doris Lohmann die Ergebnisse ihrer künstlerischen Entwicklung auf und lässt den Betrachter über die Vielfalt staunen. Die Einführung in diese Ausstellung gibt Gabriele Sowa, die „Lehrmeisterin“ von Doris Lohmann.