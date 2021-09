Es gibt Menschen, die mir ihrem Engagement dazu beitragen, dass eine Gemeinschaft sich fortlaufend zum Positiven entwickelt. Mit seinem jahrzehntelangen Einsatz in zahlreichen Vereinen hat Heinz Bienen-Scholt zweifelsohne das Dorfleben Bislichs maßgeblich mitgeprägt. Am Donnerstag, 23. September 2021, wird er 90 Jahre alt.

Für seine Verdienste verlieh ihm der ehemalige Bürgermeister der Stadt Wesel, Bernhard Gründken, in einer Sondersitzung des Rates der Stadt Wesel am 7. November 1998 den Weseler Ehrenring. 18 Jahre lang leitete Heinz Bienen-Scholt den Heimatverein Bislich. Zudem engagierte er sich in der Ortsbauernschaft. Bis zur kommunalen Neugliederung gestaltete er auch auf politischer Ebene im Gemeinderat „sein“ Dorf Bislich mit.

Darüber hinaus machte er sich einen Namen durch sein langjähriges Wirken für das Heimatmuseum. Im Besonderen setzte er sich für den Bau des Behindertenwohnheims ein. Wer in Bislich einen Rat braucht, sucht diesen bei Heinz Bienen-Scholt.

Zu der Verleihung des Ehrenrings kamen über 150 Gäste in den Weseler Ratssaal. Zu den Anwesenden zählten Vertreter*innen verschiedener Vereine Bislichs. Unter anderem überraschte ihn der Männergesangsverein Bislich mit mehreren Ständchen.

Seit den 1970er Jahren vergab der Rat der Stadt Wesel Ehrenringe. Gewürdigt wurden herausragende Leistungen für das Gemeinwohl und das Ansehen der Stadt Wesel. Nur wer den Ehrenring verliehen bekommen hat, darf diesen hochwertig gearbeiteten Ring tragen. Stirbt ein*e Ringträger*in, darf der Ring nicht verkauft werden. Deshalb kommt es hin und wieder vor, dass Nachkommen die Ringe sowie die dazugehörigen Urkunden dem Städtischen Museum Wesel zurückgeben.

Den ersten Ehrenring der Stadt erhielt am 1. Juli 1970 Stadtdirektor Dr.

Karl-Heinz Reuber (1906-1982) als ehemaliger Stadtdirektor. Als Stadtdirektor leitete er in den Nachkriegsjahren den Wiederaufbau der Stadt Wesel. Auch seine Erben gaben den Ring an die Stadt zurück. Wer mehr zu den Ehrenringen sowie den ehemaligen Träger*innen dieses besonderen Verdienstzeichens der Stadt Wesel erfahren möchte, findet weitergehende Informationen auf der städtischen Internetseite, https://www.wesel.de

(Quelle: Stadtarchiv Wesel)