Kreis Wesel. Unter dem Motto „Schutz für Jeden“ hat der DRK Kreisverband Niederrhein im gesamten Kreisgebiet Wesel insgesamt 15 „DRK-Schutz-Automaten“ aufgestellt. Aus diesen können FFP2- und Mund-Nasen-Schutz-Masken, auch für Kinder, sowie Desinfektions¬mittel gezogen werden. Tausende Masken sind seit der Aufstellung im letzten Sommer auf diesem Weg verkauft worden.

Die günstigeren Beschaffungspreise, die der DRK Kreisverband Niederrhein nun erzielt hat, werden ab sofort an die Verbraucher weitergegeben. So kostet ab sofort ein 10-er Set von FFP2-Masken nun 16 Euro, das 3-er Set liegt bei 6 Euro. Eine einzelne FFP2-Maske kostet dann im Automaten 2,50 Euro. Waschbarer Mundschutz für Erwachsene und Kinder (für den privaten Gebrauch) kostet nur noch 1 Euro.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Idee, Masken am Automaten anzubieten, so gut in der Bevölkerung angekommen ist“, berichtet Andreas Bußmann, Vorsitzender des Vorstands des DRK-Kreisverbands Niederrhein. „Da die FFP2-Masken regelmäßig ersetzt werden müssen, kommt diese Preissenkung allen Nutzern unmittelbar zu Gute.“

Alle Standorte der DRK-Schutz-Automaten stehen auf der Internet-Seite des DRK Kreisverbands Niederrhein.

Bildunterschrift:

FFP2-Masken am DRK-Schutz-Automaten sind ab sofort günstiger.

Foto: DRK Kreisverband Niederrhein