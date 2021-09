Es ist wieder soweit!! Herbstzeit ist Wanderzeit und nach den letzten vielen Monaten mit Verboten und Einschränkungen noch umso mehr! Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur St. Mariä Himmelfahrt Wesel-Ginderich e.V., kurz KuKuG genannt, lädt für Sonntag, 26. September 2021 um 10.30 Uhr zu seiner nächsten Wanderung mit dem Titel "Alles im Fluss" ein. Treffpunkt ist der Parkplatz Dammstraße am Storchennest in Voerde-Götterswickerhamm. Die Wanderung ist ca. 14 km lang und durch ausreichende Pausen für Groß und Klein geeignet. Auch bei dieser Wanderung wird wie gewohnt für Getränke und eine kleine Stärkung gesorgt sein. Einzig bitten wir jedoch in diesem Jahr darum, aus Hygieneschutzgründen eigene Kaffee- und/oder Getränkebecher mitzubringen.

Die Kosten betragen 5,00 € pro Person. Eine Anmeldung per Mail unter info@kuku-ginderich.de oder per Telefon unter 02803/1483 ist erwünscht.

Wir freuen uns sehr auf euch und darauf, dass es endlich wieder losgeht.