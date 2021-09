Wie schon bei den letzten Wahlen, bietet die Senioren-Union Wesel auch am kommenden Wahlsonntag für die Bundestagswahl wieder einen besonderen Service in Wesel an.

Für diejenigen, die am 26. September 2021 nur schwer zu einem Wahllokal kommen können, wird ein Hol- und Bringservice in das entsprechende Wahllokal angeboten. Natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung.

Wer diesen Service nutzen möchte, kann entweder unter der Telefonnummer 0160- 9298 4781 einen

Termin vereinbaren oder sich per E-Mail unter senioren.union-wesel@t-online.de an die Senioren Union Wesel wenden.