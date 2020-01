Der Verein DVMB-Wesel bietet als anerkannte Rehasportgruppe gezielte Übungen unter sportmedizinischen Gesichtspunkten zur Entlastung und Kräftigung der Wirbelsäule an. Auch soll die Beweglichkeit verbessert und der Kreislauf angeregt werden.

Der Kurs findet jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle am Hansaring unter qualifizierter Anleitung statt. Ein Einstieg in den Kurs ist jederzeit möglich. Mit einer Rehasportverordnung ist die Teilnahme kostenlos. Aber auch Selbstzahler sind gerne willkommen.

Weitere Infos unter 0281/3361380 oder dvmb-wesel@online.de