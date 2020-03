Inner Wheel Club pflanzt Bäume und Sträucher im Kindergarten an der Blücherstraße

Das Familienzentrum an der Blücherstraße durfte sich über neue Bäume bei der bundesweiten Baumpflanzaktion freuen. “Wir wollten nicht einfach einen Baum in den Wald pflanzen”, sagt Anne Otting. Die Baumpflanzaktion fand im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Serviceclubs statt.

Der Kindergarten an der Blücherstraße hat erst vor kurzem den Außenbereich neu gestaltet und da fügen sich die neuen Obstbäume und -sträucher gut ein. Es wurden ein neuer Apfel- und Birnbaum, sowie Heidelbeer- und Johannisbeersträucher gepflanzt.“Ursprünglich war die Idee Gingko zu pflanzen, aber wir fanden, dass Obstbäume besser in den Kindergarten passen”, so Ilka Trapp.

Einige der Kinder sind mit Feuereifer beim buddeln dabei und sogar zwei gefundene Regenwürmer durften in das Terrarium der Gruppe einziehen.

Der Inner Wheel Club agiert lokal, deutschlandweit und international, so werden aktuell die freiwilligen Feuerwehrfrauen und -männer in Australien unterstützt. Und auch das Scala wird mit einer Sitzpatenschaft unterstützt.