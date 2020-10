Der Kaninchenzuchtverein R476 Bislich e. V. wird in diesem Jahr keine Lokalschau durchführen.

Auch auf Landes- und Bundesebene sind aufgrund der Corona-Pandemie in NRW viele Kaninchenausstellungen abgesagt worden. "In unserem Vereinslokal Pooth wäre eine Ausstellung nur unter besonderen Hygieneauflagen und Besucherbeschränkungen möglich gewesen. Deshalb haben wir schweren Herzens entschieden, in diesem Jahr auf die Ausrichtung der Lokalschau zu verzichten" - so Gabi Hollmann, die Schriftführerin des Vereins.

Um den Züchtern dennoch die Möglichkeit zu geben, die Tiere von einem Preisrichter begutachten zu lassen, wird der Verein am Samstag, den 24.10.2020 eine Tischbewertung durchführen.

Die Züchterinnen und Züchter haben 108 Tiere zur Bewertung angemeldet. Zuchtkollege Heinz Overkamp stellt seine Garage zur Verfügung. Dort werden die Preisrichter Lutz Heiligenhaus aus Voerde und Reinhold Kortstegge aus Bocholt die besten Tiere küren sowie Vereins- und Jugendmeister ermitteln.

Da die Bislicher Kaninchenzüchterinnen und Züchter nacheinander - in einem vorher bestimmten Zeitrahmen - ihre Tiere bringen, werden Kontakte untereinander weitestgehend vermieden und damit den Hygienebestimmungen Rechnung getragen.

"Im nächsten Jahr werden wir dann hoffentlich wieder eine Lokalschau bei Pooth im Saal durchführen können" – so der Vorsitzende Ludger Schweers.

Die Bewertungsergebnisse der Tischbewertung und auch Fotos der Tiere werden auf der Internetseite des Kaninchenzuchtvereins ( https://kaninchenzuchtvereinr476-wesel.hpage.com ) veröffentlicht.