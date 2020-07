Der Weseler Karnevalsverein „Vor’m Clever Tor“ (KVC) plant eine "coronagerechte Karnevalsfeier“.



In der Vereinsgaststätte „Feldmarker Eck“ fand kürzlich die Versammlung des KVC statt. Nach Aufnahmen neuer Mitglieder warf Präsident Thomas Graf einen Blick zurück auf die abgelaufene Session und zeigte sich zufrieden. Die Gemeinschafts-Sitzung mit dem FKK sei gut gelaufen, auch der 1. Platz der Fußgruppe beim Rosenmontags-Zug könne sich sehen lassen.

Vorstands-Wahlen

Bei den anschließenden Vorstandswahlen gab es wenig Änderungen. Sowohl Präsident Thomas Graf, als auch Gaby Rettler (Vize), Michael Stein (Geschäftsführer) und Astrid Stein (Rendant) wurden wiedergewählt. Als Beisitzer werden Ulla Herbert, Iris Ruttkowski und Eddi Rutkowski fungieren.

Ausblick auf die Karnevals-Session

Trotz Pandemie gibt der KVC die kommenden Session nicht ganz verloren. Es sollen Gespräche mit dem befreundeten Verein FKK über eine gemeinsame Karnevalsfeier mit eigenen Programm-Punkten geben. „Wir müssen schauen, was dann möglich ist, die Gesundheit geht natürlich vor“, so Thomas Graf.

Radtour und Jubi-Party

"Beim Tagesordnungspunkt Termine gab es naturgemäß nicht so viel zu anzukündigen, wie zu normalen Zeiten. Immerhin ist die traditionelle Fahrradtour am 5. September geplant. Auch die Jubiläumsparty zum 50-jährigen Bestehen des KVC soll noch in diesem Jahr stattfinden.", heißt es seitens des KVC.