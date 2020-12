Obwohl die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen "müssen Sie nicht gänzlich auf Ihr Weihnachtsfeeling verzichten. Wir liefern bis vor Ihre Haustür.", heißt es in der Ankündigung des NABU, der einen "NABU-Weihnachts-Lieferservice" in Wesel anbietet.

Am Freitag, 18. Dezember, von 13 bis 17 Uhr ist der NABU-Weihnachts-Lieferservice im Raum Wesel unterwegs – und beliefert Interessierte ganz individuell, "natürlich nur vor Ihre Haustür", heißt es weiter.

Das weihnachtliche Angebot

Im Angebot hat der NABU selbstgemachte Vogel-Futterglocken, selbstgekochte Fruchtaufstriche in der Geschmacksrichtung Süßkirsche, Walnüsse von niederrheinischen Streuobstwiesen und den NABU-Niederrhein Kalender.

Bestellungen werden gerne telefonisch montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der NABU-Geschäftsstelle unter Tel. 0281/1647787 in Wesel entgegengenommen oder per E-Mail an: info@NABU-wesel.org. Hier gibt es auch weitere Infos.

"Die Übergabe erfolgt mit Mund-Nasen-Schutz und mit dem erforderlichen Mindestabstand. Der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro. Es wird darum gebeten, das Bargeld abgezählt in einem Umschlag bei Lieferung bereitzuhalten.Nur solange der Vorrat reicht!", heißt es abschließend.