Kürzlich trafen sich Vertreter des ASG, des Diersfordter Heimatvereines und des Schützenvereines, um in einer gemeinsamen Aktion an der Straße "Am Schafstall" in Diersfordt zwei Bänke aufzustellen.

Sie laden jetzt nicht nur als Gelegenheit zum Verweilen ein, sondern bieten auch eine schöne Aussicht auf das Schloss Diersfordt.

ASG hat eine Bank spendiert. Eine zweite Bank wird von den beiden Vereinen gesponsert.



Damit alles weiter schön bleibt, übernehmen der Heimatverein und der Schützenverein die Patenschaft für die Fläche. Das heißt sie sorgen dafür, dass der Standort sauber bleibt.

Termine auf 2021 verschoben

Bei einem Treffen zur Einweihung stellen die Teilnehmer zufrieden fest, dass die Bänke sehr gut angenommen werden. „Wir möchten zusätzlich darauf hinweisen, dass auf Grund von Corona sowohl das Erntedankfest wie auch der Weihnachtsmarkt auf 2021 verschoben werden“, sagte der Präsident des Schützenvereins Dieter Schneider.