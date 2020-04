Weil derzeit keine Gottesdienste stattfinden können, hat der Kreissynodalvorstand des evangelischen Kirchenkreises Wesel entschieden, dass unter anderem durch das telefonische Ablegen des Presbytergelübdes bzw. durch die Erinnerung an das bereits abgelegte Gelübde die neuen Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt eingeführt werden können.



So wurden alle zum Stichtag des 22. März offiziell in ihr Amt eingesetzt. Sobald wieder Gottesdienste möglich sind, soll in einem Gemeindegottesdienst eine offizielle Bestätigung der Presbyterinnen und Presbyter erfolgen und die ausgeschiedenen Mitglieder des Presbyteriums feierlich verabschiedet werden.

Zum neuen Presbyterium gehören:

Annelie Berbig, Christian Beuchelt, Erika Dicks, Sandra Frehde, Manuela van Kampen, Jochen Krause, Reiner Tyrolf, Ellen Wollmann.

"Die Gemeindeglieder werden gebeten, für die Mitglieder des neuen Presbyteriums zu beten.", so Heike Israel in ihrer Presseinfo für die evangelische Kirchengemeinde Bislich-Diersfordt-Flüren.