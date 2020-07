Manchmal hilft es in der Trauer mit jemandem zu sprechen, der oder die nicht zur Familie gehört oder Freund oder Freundin ist. Es gibt Zeiten, in denen die Einsamkeit bedrückend und die Sehnsucht nach den Verstorbenen schmerzhaft ist. Immer Donnerstags von 15 h bis 17 h ist dazu ohne Voranmeldung Gelegenheit im Büro der Hospiz - Initiative Wesel, Kiek in den Busch 87 in Wesel -Obrighoven. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen und Wegbeschreibung unter Telefonnummer 0281 - 442 990 54