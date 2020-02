RATSKELLER ÜBERGAB SPENDE AN PUSTEBLUME E.V.

Zum ersten Mal lud Karl-Heinz Voss am letzten Heiligen Abend Obdachlose, Bedürftige und einsame Menschen in seinen Ratskeller ein, sich einmal richtig mit Gänsekeule, Rouladen und Schweinefilet nebst Beilagen richtig satt zu essen und gemeinsam mit anderen zur Musikalischen Begleitung von Franz Jöhren und Klaus Dick ein bisschen zu feiern.

Zu dieser von gut 80 Personen genutzten Weihnachtsaktion spendeten einige Ratskeller-Gäste, das Ratskeller-Personal, das an diesem Tage noch zusätzlich unentgeltlich arbeitete, so wie der Ratskeller-Chef sage und schreibe 607,55 €uro für „Löwenzahn und Pusteblume“, den Verein für Kinderpalliativmedizin.

Das Autohaus Maiboom legte nochmal 200 €uro drauf.

Jetzt konnten Tanja Biella und Beatrix Triptrap-Brüggemann von Löwenzahn und Pusteblume 807,55 €uro in Empfang nehmen.

Der Verein möchte den Betrag nutzen um mit Geschwisterkindern der Betroffenen Aktionen zu verwirklichen.

Circa alle 6 Wochen werden mit Geschwisterkindern Ausflüge, Kinobesuche oder Ähnliches unternommen. Jetzt soll es erstmalig ein „Geschwister-Wochenende“ mit einem Musikworkshop in Nettetal realisiert werden.



Alles in allem eine rundum gelungene Aktion, in der es nur Gewinner gibt.