Im Schiedsamtsbezirk Wesel V ist ab sofort Bernd „Berni“ Tepass neuer Schiedsmann, zuständig für die linksrheinischen Ortsteile Büderich, Perrich, Werrich und Ginderich.

Tepass wurde vom Rat der Stadt für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt und am fünften Oktober von Svenja Tralau, stellvertretende Direktorin des Amtsgerichtes Wesel, vereidigt.

Vor der Vereidigung wurde er von ihr belehrt bezüglich seiner Verschwiegenheit im Amt und sogar über seine Amtszeit hinaus, ebenfalls auf seine Unparteilichkeit bei der Ausübung seines Amtes.

Zu seinen Aufgaben im Schiedsamt gehört das Schlichten. Dies gilt bei bestimmten strafrechtlichen Delikten wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, leichte und fahrlässige Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Verletzung des Briefgeheimnisses. Aber auch bei vermögensrechtlichen Ansprüchen wie Schadenersatz, Schmerzensgeld, Nichtbeachtung der Hausordnung und ähnlichem. Auch Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder Streitigkeiten wegen Verletzung der persönlichen Ehre gehören zum Schiedsamt.

Das Hauptaugenmerk jedoch liegt bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten.

Tepass (61) hat zwei Kinder und wohnt schon immer in Büderich, seine Ehefrau stammt aus Werrich. Nach seiner Berufsausbildung als Industriekaufmann bei KERAMAG Wesel und seinem Abendstudium als Personalfachkaufmann und Ausbilder ist er seit mehr als 42 Berufsjahren mit Führungsfunktionen im Personalwesen in Wesel und Düsseldorf inzwischen „zuversichtlich, über genügend Lebenserfahrung und ein ausgeprägtes Rechtsempfinden zu verfügen“ wie er zu den Voraussetzungen für dieses Amt anmerkt. Auch sieht er als ehrenamtlicher Arbeitsrichter und bundesweiter Firmenvertreter in bestimmten Rechtsstreitigkeiten gute Voraussetzungen, sich in die neue Schiedsamt-Materie einzuarbeiten und bestenfalls einvernehmlich zu einer zeitnahen Streitschlichtung beizutragen.

Seit diesem Jahr ist er Vorsitzender des Büdericher Heimatvereins, zugleich langjähriges Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Büderich, der St. Petri-Junggesellen-Schützenbruderschaft Büderich, der Gewerkschaft IG BAU, der St. Sebastianus-Bürgerschützen-Bruderschaft Büderich und nicht zuletzt der St. Antonius-Schützenbruderschaft Ginderich.

Sein persönliches Ziel in seinem Vereinsleben und nun auch als Schiedsmann ist, „dass sich die Bewohner und Nachbarn in unseren vier Ortsteilen wohl fühlen, gegenseitig Rücksicht nehmen und sich gelegentlicher Ärger unbürokratisch friedlich beilegen lässt“.

Svenja Tralau wünschte Tepass im neuen Amt „viel Erfolg und Freude bei dieser Tätigkeit“.

Auch Christina Stallmann, Stellvertretende Vorsitzende vom Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V., Bezirksvereinigung Duisburg, wünschte Tepass gute Gespräche mit den Parteien und viel Erfolg für seine Schiedsamtstätigkeit.