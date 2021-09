Nicht nur Passagiere klatschen manchmal bei gelungen Landungen im Flugzeug. Auch Piloten freuen sich, denn eine gute und genaue Landungen ist das Kennzeichen eines guten fliegerischen Handwerks. Dass sie das schon beherrschen, möchten auch schon jungen Piloten zeigen und messen sich beim Jugendvergleichsfliegen. Dort holten Sie sich Applaus von erfahrenen Fluglehrern und Wertungsrichtern.

Das Jugendvergleichsfliegen ist nicht nur der größte Wettbewerb für junge Piloten in Deutschland, er ist es in dieser Art auch weltweit. Schüler im letzten Abschnitt ihrer Ausbildung und junge Scheininhaber treffen sich jährlich, erst zur Länderausscheidung, dann zum Bundesentscheid. Der Länderausscheid NRW fand dieses Jahr vom 03.-05.09. auf dem Flugplatz Borkenberge statt, einem der ältesten in Deutschland.

Wie bei so vielen anderen Veranstaltungen auch, führte die Corona Pandemie zu einigen Einschränkungen. Auch die übliche Party musste leider ausfallen. Am Ende war jedoch am wichtigsten, dass die Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden konnte. Leider galt dieses nicht für den Bundesentscheid, der kurzfristig abgesagt werden musste.

Das Teilnehmerfeld bestand dieses Jahr aus 31 Piloten aus 15 Vereinen. Vier davon stellten die Luftsportfreunde Wesel-Rheinhausen: Fabienne Schuldt, Joel Wylezol, Jannik Becker und Timo Schwaak. Begleitet wurden sie von den Helfern Malte Buschkamp, Jan Sellerbeck und den 3 Fluglehrern Sascha Kujath, Florian Schubert und Sascha Hübers. Insgesamt waren es am Ende über 100 Jugendliche, die am Freitag gespannt die Eröffnung erleben.

Ziel des Wettbewerbes ist es, in 3 Flügen besondere Flugmanöver, darunter eine Landung in einem gekennzeichneten Zielfeld von 10 x 20m, besonders sauber zu absolvieren. Wertungsrichter beurteilen jeden einzelnen Flug um die Sieger zu bestimmen. 2 davon waren Fluglehrer des Weseler Vereins, Sascha Kujath und Sascha Hübers.

Hochmotiviert stand das Teilnehmerfeld am Samstag bereits um 7 Uhr am Segelflugstart. Konnten am Freitagnachmittag, noch bei bestem Flugwetter, das Flugzeug der Weseler Piloten überführt werden und die Einweisungsstarts erfolgen, verhinderte nun dichter Nebel und tiefe Bewölkung den Start des Wettbewerbes. Immer wieder gab es neue Verschiebungen und Wetterflüge. Zum Mittag wichen dann die Wolken der Sonne und es konnten noch zwei Wertungsrunden mit insgesamt 62 Flügen durchgeführt werden.

Am anschließenden Sonntag folgte, nach einem ausgiebigen Frühstück, die Preisverleihung. Auf dem Flugplatz Borkenberge fliegen Vereine zahlreicher Städte. So waren es am Ende ganze 4 Bürgermeister/-innen, ein Landrat und 3 Sportfunktionäre die in kurzen Ansprachen die Teilnehmer begrüßten, bevor es zur eigentlichen Preisverleihung kommen konnte.

Die Weseler Piloten belegten alle Plätze im oberen Mittelfeld, eine großartige Leistung für einen erstmaligen Start bei einer solchen Veranstaltung. Fabienne Schuldt schaffte es mit Platz 9 sogar unter die 10 besten Piloten/-innen. Über den Gesamtsieg durfte sich Michael Foos vom Aero-Club Ratingen e.V. freuen. Zum Schluss waren sich Teilnehmer, Helfer und Fluglehrer einig, 2022 sind sie wieder dabei.

Der Dank der Luftsportfreunde Wesel Rheinhausen e.V. geht an den ausrichtenden Verein FSG Datteln Bork e.V, der Luftsportjugend NRW und allen Helfern.