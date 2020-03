In den Zeiten von Corona kommt vor allem auch das Vereinsleben der Schützenvereine zu völligem Stillstand.

Niemand weiß, wann und wie es weitergehen wird.

Zahlreiche große Schützenvereine in ganz Deutschland haben ihre Veranstaltungen schon definitiv abgesagt.

Wie sieht es mit Ausfällen von bei uns anstehenden Schützenfesten aus?

Schützenverein Fusternberg:

Natürlich sind bei den Fusternberger Schützen auch schon zahlreiche Veranstaltungen wie der Kaffeenachmittag der Frauen, die Kompanie Versammlungen, das Königspokalschießen, der Herrennachmittag und vieles mehr abgesagt.

Das Gefüge ist völlig durcheinander geraten.

Ob das Schützenfest Anfang Juni stattfinden wird, steht in den Sternen.

André Nitsche, der Präsident des Schützenvereins Wesel-Fusternberg steht in regelmäßigem Kontakt mit den Behörden der Stadtverwaltung und der Landesregierung NRW.

Zurzeit entscheiden diese von Stunde zu Stunde und können - verständlicher Weise - keine Planungssicherheit bieten.

„Wir müssen irgendwann entscheiden was für unsere Mitglieder und den Verein das Beste ist. Unsere rund 300 Vereinsmitglieder haben einen Altersdurchschnitt von 67 Jahren und wir werden kein Risiko eingehen, auch wenn es bitter ist.“ So Nitsche.

„Rechtlich ist es auch die Frage ob das Schützenfest durch Verbote, also durch höhere Gewalt, oder durch einen vereinseigenen Beschluss nicht stattfindet.

Denn etwaige Kosten für das Festzelt, die Band, die mobile Vogelstange, die Blasmusik, den Toilettenwagen und so weiter, die je nach Rechts- und Vertragslage und Absagezeitpunkt anfallen würden, können für den Verein gefährlich werden.

Das Schützenfest zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden zu lassen ist für uns keine Alternative, denn jeder der Schützenkönig wird, freut sich natürlich auf Veranstaltungen wie Besuche der befreundeten Vereine und den Weseler Schützentag, der immer ein Highlight im Regentenjahr ist. Das wollen wir niemandem nehmen.“

Der Fusternberger Schützenverein steht aber auch in dieser Krisenzeit nicht still, er engagiert sich vorbildlich mit einem Helferpool von zurzeit 10 Personen als Stadtteil-Pate bei Weselhilft.

Schützenverein Obrighoven:

Beim Obrighovener Schützenverein ist in diesem Jahr bereits die Jahreshauptversammlung , der Kameradschaftsabend des Spielmannszuges ausgefallen. Es werden aber auch der Familiennachmittag und der Theaterabend der Corona- Krise zum Opfer fallen.

Präsident Michael Hergaden und Vizepräsident Klaus Strößer berichten dass die Vorbereitungen vorerst ganz normal laufen, allerdings Anträge und Buchungen frühestens nach dem 19. April, an dem die Landesregierung NRW neue Stellungnahmen zu den Krisenmaßnahmen bekannt gibt, gestellt werden.

Definitiv wird der Obrighovener Schützenvorstand bis Ende Juni bis Mitte Juli entscheiden ob ein Schützenfest stattfindet oder nicht.

Sicher ist schon dass das Schützenfest in keinem Fall verschoben wird, eventuell wird, bei einem Ausfall ein großes Bataillonsfest organisiert.

Im Falle einer frühen Absage würden sich die Ausfallkosten für den Verein neutral halten.



Bürgerschützenverein Flüren:

Gerade der Flürener Bürgerschützenverein steht in diesem Jahr vor einem besonderen Problem, denn das 125. Jubiläum steht an.

Das Schützenfest soll sogar um einen Tag verlängert werden.

Für den 6. Juni ist eine Jubiläumsveranstaltung mit über 500 Schützen geplant, an der 16 Vereine sowie zahlreiche Ehrengäste teilnehmen sollen.

Hierfür sind auch schon einige Genehmigungen beantragt sowie ein größeres Zelt und ein zusätzlicher Autoscooter für die Kirmes bestellt.

Eine Arbeitsgruppe von circa 20 Personen ist bereits seit einem dreiviertel Jahr mit Vorbereitungen beschäftigt.

Verträge sind weitestgehend schon unter Dach und Fach und die Marschwege sind beantragt.

Auch eine 100 seitige Festschrift ist schon druckfertig.

Schriftführer Marcus Pelzer vom Bürgerschützenverein Flüren sagt zu diesem Thema: „Am 7. März konnten wir gerade noch unsere Frühjahrs Generalversammlung sowie das Bataillonsschießen durchführen. Danach wurde das beliebte Dielen fest im April sowie einige Kompanie Versammlungen und das traditionelle Osterschießen abgesagt.

Wir hoffen dass der Kelch an uns vorüber geht und dass unser 125. Schützenfest am 6. Juni stattfinden kann.

Falls das Schützenfest nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden kann streben wir noch in diesem Jahr einen Ersatztermin für unser Jubiläumsfest an.

In finanzieller Sicht stehen wir noch einigermaßen gut da, denn vor kurzem wurde unser Bürgerhalle endlich abbezahlt. Wir hoffen dass keine Regressansprüche für etwaige Ausfälle an uns gestellt werden denn das würde uns möglicherweise zurück werfen.“

Schützenverein Lackhausen:

Der Schützenverein Lackhausen plant in diesem Jahr nicht nur sein eigenes Schützenfest am 2. Juni Wochenende sondern ist auch in diesem Jahr für die Durchführung des Franz-Etzel Pokalschießens, des Stadtkönigschießens und des Weseler Schützentages zuständig.

Das Franz-Etzel Pokalschießen sowie das Stadtkönigschießen das am 19. April stattfinden sollte, sind bereits abgesagt.

Der Weseler Schützentag, an dem alle Weseler Schützenvereine beteiligt sind, soll wenn es rechtlich und moralisch sowie technisch durchführbar sein sollte am 31.7.2020 stattfinden.

„Allerdings werden die Entscheider nicht sorglos handeln sondern genau abwägen ob es sinnvoll ist die Veranstaltungen durchzuführen oder abzusagen. Es ist eine große Verantwortung.“ So Thorsten van Holt, Schriftführer des Schützenvereins Lackhausen.

Bürger-Schützen-Verein zu Wesel:

Der Weseler Bürger-Schützen-Verein feiert traditionell als letzter der Weseler Schützenvereine im September mit seinen 600 Mitgliedern das Schützenfest.

Vereins Präsident Ferdi Breuer hofft dass das Schützenfest in 23 Wochen stattfinden kann.

Alle Planungen laufen vorerst wie gewohnt.

„Wir hoffen das Beste und werden die Situation ständig neu bewertet und zu gegebener Zeit nach Sachlage entschieden.“

In der Bildergalerie finden Sie viele Fotos vom Weseler Schützentag ab 2012