80 Mitglieder des Schützenvereins Wesel vorm Clever Tor kamen zu ihrer Jahreshauptversammlung im Weseler Tannenhäuschen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem auch Neuwahlen.

Wiedergewählt wurden: Präsidenten Rolf Lüttig, Geschäftsführer Thorsten Schröter, Rendanten Thomas Kleinübbing, Schriftführerin und 2. Geschäftsführer Anke Stock, Schatzmeister Rainer Bruns sowie BataillonskommandeurJens Tenbergen.

Für die ausscheidenden Detlev Esser (stellvertretender Rendant) und Daniel Knipping (Adjutant) wurden mit Melissa Gertönis und Markus Esser zwei junge Kameraden in den Vorstand gewählt, was alle Mitglieder sehr freute. Zum Kassenprüfer wurde Bastian Buschholtz gewählt.

16 Neuaufnahmen und 100-jähriges Bestehen

"Ebenso war die Versammlung über die 16 Neuaufnahmen im Jahr 2019 sehr erfreut. Es zeigt, dass der Verein noch attraktiv für interessierte Menschen ist.", so Schriftführerin Anke Stock.

Das Jahr 2020 steht Zeichen des 100-jährigen Bestehens des Tambourcorbs, das hierfür zahlreiche Aktivitäten geplant hat. Höhepunkt dürfte sicherlich das für den 27. Juni geplante Biwak sein, zu dem alle ehemaligen Spielleute herzlich eingeladen sind.

Geschäftsführer Thorsten Schröter konnte über den Stand der Schützenfestvorbereitungen berichten, das für den Freitagabend wieder die tolle Kapelle „Filiale West“ verpflichtet werden. Nachdem im letzten Jahr die kleine Kirmes am Schützenfest-Sonntag tollen Anklang gefunden hat, wird auch in diesem Jahr ein kleiner Rummel organisiert. Darüber hinaus ist für den Schützenfest-Montag ein Kaiserschießen geplant.

Am 29. August wird dieses Jahr zum zehnten Mal das Kinderfest unter der Leitung von Michael Gramm auf dem Feldmarker Marktplatz stattfinden.