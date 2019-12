Am Freitag, 10. Januar, bietet der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an St. Mariä Himmelfahrt Ginderich e.V. (KuKuG) wieder einen Spieleabend für alle an, die das Kind in sich noch spüren oder vielleicht auch wiederfinden möchten. Wir treffen uns um 19.30 Uhr in der Museumsklasse der Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1, 46487 Wesel-Ginderich, um Schach, Kniffel, Halma, Siedler von Catan, Mau-Mau und vieles mehr zu spielen. Jeder kann auch sein Lieblingsspiel mitbringen. Der Eintritt dazu ist frei. Weitere Termine sind der 14. Februar und 13. März 2020.