"Die St. Petri-Junggesellenschützenbruderschaft 1450 Büderich veranstaltet eine Verlosungsaktion mit einmaligen Preisen. Der Gewinn geht vollständig an die FitKids Wesel.", heißt es in der Ankündigung.

Der Verein möchte die Laune der Büdericher in dieser doch sehr trüben Zeit voller Beschränkungen verbessern. "Deshalb veranstalten wir eine Verlosungsaktion, bei der wir einzigartige Preise mit Bezug zu Büderich und unserem Verein verlosen. Egal ob man aktuell in unserem Dorf wohnt, bereits weggezogen ist oder sich sonst wie mit unserem schönen Büderich verbunden fühlt - mit unseren Preisen holt man sich ein Stück Bürick an jeden Ort der Welt!", so die St. Petri-Junggesellenschützenbruderschaft.

Mit dem gesammelten Geld unterstützen die Petri-Junggesellen die FITKIDS Beratungsstelle in Wesel. Diese bietet Kindern mit suchtbelastetem Umfeld einen Ort der Zuflucht und Beständigkeit, an dem sie sich auch mit anderen Betroffenen austauschen können.

Hier gibt es die Lose

Lose können in ausgewählten Geschäften im Ort und auf der Website der St. Petri-Junggesellenschützenbruderschaft erworben werden. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.junggesellen-buederich.de