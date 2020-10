So mancher Bislicher wird sich gewundert haben, was da am vergangenen Samstag am Feldwicker Weg los war. Die Kaninchenzüchter des KZV R476 Bislich e.V. haben in diesem Jahr - coronabedingt - auf eine Lokalschau verzichtet und statt dessen eine Tischbewertung durchgeführt. Dabei werden, wie bei einer "normalen" Kaninchenausstellung, die Tiere von Preisrichtern bewertet und die Sieger ermittelt. Diese Tischbewertung fand beim Züchter Heinz Overkamp statt - und so fuhren die Züchter mit ihren Tieren nacheinander am Feldwicker Weg vor und die Preisrichter Lutz Heiligenhaus aus Spellen und Reinhold Kortstegge aus Bocholt bewerteten - vom Hellen Großsilber bis zum Zwergwidder, wildfarben - 108 Kaninchen aus 10 Rassen und Farbenschlägen.

Besonders erfolgreich war wieder einmal Jungzüchter Nick Schürmann mit seinen Alaska-Kaninchen. Er wurde Jugendmeister und errang die Landesverbandsmedaille mit einem Rammler, der mit 97,5 Punkten bewertet wurde. Die beste Häsin bei den Jugendlichen stellte Jonas van de Velden. Seine Rote Neuseeländer-Häsin errang 97 Punkte. Diese Punktzahl erhielt auch Franziska Schweers für ein Russenkaninchen, welches dann auch als bester Rammler ausgezeichnet wurde.

Bei den Senioren siegte Katrin Ticheloven mit ihren Blauen Holicer Kaninchen. Sie errang 484 Punkte und wurde Vereinsmeisterin vor Tobias Schürmann (Lohkaninchen, 481,5 Punkte) und Marius Schürmann (Kleinsilber, schwarz und Kleinsilber, hell 481,0 Punkte). Katrin Ticheloven erhielt außerdem die Landesverbandsmedaille und den Pokal für die beste Häsin (Blaue Holicer 2x 97 Punkte), Marius Schürmann bekam einen Pokal für den besten Rammler (Kleinsilber, hell 96,5 Punkte).

Auf der Internetseite des Kaninchenzuchtvereins sind alle Einzelergebnisse aufgelistet.

Herzlichen Glückwunsch allen Siegern!