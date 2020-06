Prostata Selbsthilfegruppe Wesel

Prostatakrebs ist mit rund 25 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Jährlich werden in Deutschland knapp 60.000 Neuerkrankungen diagnostiziert. Mit einem Anteil von rund 10 Prozent steht das Prostatakarzinom hinter Lungen- und Darmkrebs an dritter Stelle bei den zum Tode führenden Krebserkrankungen (Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft). Regelmäßige Vorsorge und ein Aufmerksam machen auf das Thema sind deshalb sehr wichtig.

Einmal erkannt, ist Prostatakrebs eine der Arten, die relativ gut behandelt werden kann.

Mit Hilfe von Bestrahlung, Medikamenten oder einer Operation wird diese Krebsart behandelt.

Nicht zu unterschätzen sind dabei aber die auftretenden psychischen und physischen Problemen.

Um Betroffenen genau bei diesen zur Seite zu stehen, hat sich die Prostata Selbsthilfegruppe Wesel gegründet.

Mittlerweile hat sich ein Personenkreis gefunden, der sich für einen Austausch über das Thema regelmäßig im Haus der Gesundheit am Marien-Hospital in Wesel (Pastor-Janßen-Str. 2) trifft.

Jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr findet das Treffen statt.

Es geht dabei vor allem um einen Erfahrungsaustausch. Ein reger Gedankenaustausch, sei es durch persönliche Erfahrungen oder fachlicher Unterstützung, hilft den Gruppenmitgliedern, sich nicht „allein und verlassen“ zu fühlen.

Die Betroffenen berichten über ihren Krankheitsverlauf und unterhalten sich mit den anderen Teilnehmern darüber. Es werden Tipps und Ratschläge gegeben und gegebenenfalls auch Kontakte ausgetauscht.

Besonders neue Mitglieder können sich so in lockerer Atmosphäre ihre Ängste und Sorgen von der Seele reden. Genau die sind selbstverständlich immer herzlich zu den monatlichen Treffen eingeladen.

Dabei ist das Angebot kostenlos und nicht verpflichtend, man kann also kommen, wann man möchte. Aktuell sind rund 25 Mitglieder in der Gruppe, über Zuwachs freuen wir uns jederzeit.

Wir laden gerne Interessierte ein, an unserem Treffen teilzunehmen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

Gerne kann aber im Vorfeld Kontakt aufgenommen werden, Ansprechpartner hierfür ist Horst Gauding, Tel 02858 6084 oder per Mail an horst@gauding.de oder an

die Adresse der SHG Prostata-SHG-Wesel@gmx.de