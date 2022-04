Kalt aber trocken war das Wetter, als die fleißigen Sammler von „Wesel räumt auf 2022“ im Stadtgebiet unterwegs waren. Vom ASG mit Müllbeuteln, Papierzangen und Westen ausgestattet ging es dem achtlos weggeworfenen Müll an den Kragen.

Dabei kamen seltsame Dinge zum Vorschein. Neben einem Fahrrad oder Münzgeld wurden auch ein Teppich und eine schwere Ankerkette aus den Gebüschen geborgen. Da fragte sich so mancher, wie das seinen Weg dorthin gefunden hat.

Viele fleißige Helfer

Den Start der ASG-Sammelaktion machten Schulen und Kindergärten, wie das Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel, die Konrad-Duden-Realschule, die Gemeinschaftsgrundschule Am Buttendick und viele weitere. Die Schulen und Kindergärten sammelten bereits an den verschiedensten Tagen in der Vorwoche. Für die große Aktion hatten sich ebenfalls viele fleißige Helfer angemeldet, die dann in den verschiedensten Ortsteilen unterwegs waren. Der Kanu-Club, der Reitverein Diersfordt, die Naturschutzjugend, das THW, HSG Wesel und einige mehr sammelten an ihrem auserwählten Ort im Stadtgebiet.

Lobworte des Betriebsleiters

Betriebsleiter Mike Seidel lobt das Engagement: „Es ist schön zu sehen, wie vielen Bürgerinnen und Bürgern die Sauberkeit der Stadt am Herzen liegt. Mit 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern knüpfen wir wieder dort an, wo wir vor Corona aufgehört haben. Das ist eine tolle Bilanz.“ Der ASG hofft das Engagement im nächsten Jahr auch wieder mit einer Abschlussversammlung am Betriebshof würdigen zu können. „Dann ist es wieder eine runde Sache“, so Betriebsleiter Seidel.