ÜBERGABE DES BLANKENBURG ARCHIVS AN DIE WESELER BÜRGERSCHÜTZEN

Die Internationale Blankenburg Vereinigung e.V. Wesel (IBV) wurde auf der Mitgliederversammlung bereits am 05.10.2018 aufgelöst.

Die IBV hatte mit seinen bis zu 100 Mitgliedern über 40 Jahre das Leben und Wirken des Deutschen Marschkönigs Hermann Ludwig Blankenburg, der 40 Jahre in Wesel lebte, am 15.05.1956 in Wesel starb und beerdigt wurde, in Text und Ton erfasst.

So entstand ein umfangreiches Noten-, Bilder- und Plakatarchiv so wie 33 CDs mit 519 digitalisierten Titeln von 197 Kompositionen und zahlreiche weitere Ton- und Textaufzeichnungen.

Das entstanden Archiv nebst Vermögen wurde nun nach den abgeschlossenen juristischen Verfahren und den entsprechenden Sperrfristen an den Bürger-Schützen-Verein zu Wesel e.V., mit der Verpflichtung, weiterhin mit diesen Mitteln die Blankenburg-Forschung zu unterstützen, übergeben.

Heinz Breuer, der abwickelnde letzte Geschäftsführer der Vereinigung übergab rund 40 Ordner und einige Kartons so wie einen Scheck über 6.000 Euro an den Bürgerschützen Präsidenten Ferdi Breuer, der sich mit seinen Vorstandskollegen bemühen wird, das die in aller Welt bekannten Märsche von Hermann Ludwig Blankenburg nicht verstummten.