Seit 2009 vergibt der Integrationsrat der Stadt Wesel den Integrationspreis zur Würdigung des Engagements im Bereich Integration. Zielsetzung ist die Förderung des gedeihlichen Miteinanders und gegenseitiger Akzeptanz aller Weseler Bürger. Der Preis soll das Bewusstsein für Akzeptanz und Toleranz schärfen. Der Integrationsrat der Stadt Wesel hat sich vor kurzem mehrheitlich dafür ausgesprochen, den diesjährigen Integrationspreis an Ulrich Lütke zu verleihen.

Der Weseler Unternehmer vergibt seit Jahren in seiner Firma Ausbildungsplätze an Flüchtlinge. Zudem beschäftigt er zahlreiche Menschen mit einem Migrationshintergrund. Auch Menschen, die ein Handicap haben, ermöglicht er in seiner Firma Teilhabe.

Vorgeschlagen wurde er vom Ortsverband der Grünen.

In diesem Jahr wird der Integrationspreis bereits zum elften Mal vergeben.

Bisherige Auszeichnungen

Folgende Aktive haben bisher die Auszeichnung erhalten:

2009 - Flüchtlingshilfe Wesel

2011 - Dr. Rainer Neu, Interreligiöser Dialogkreis Wesel und Yavuz Yildiz

2012 - Gesamtschule am Lauerhaas

2013 - Horst Höpken, Boxtrainer und Vorstandsmitglied im Weseler Boxclub 1922 e.V.

2014 - Kinderschutzbund Wesel e.V., Frau Helga Röhling S.E.R.

Kinderhilfe e.V. und Hasan Özbektas, Kampfkunstsportler und ehrenamtlich tätig in der Gymnastik Schule Wesel

2015 - Gemeinschaftsgrundschule Innenstadt

2016 - Schüler und Schülerinnen des Konrad-Duden-Gymnasiums für ihr Engagement zur Förderung der Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher

2017 - Jutta Kehl, Weseler Künstlerin

2018 - Natalie Khattab und Marija Vrbat wegen vorbildlichen Engagements im Elternbeirat des Evangelischen Familienzentrums Blücherstraße

2019 – Ilka Trapp und Sigrid Stock. Beide engagieren sich mit Sprachunterricht (Deutsch als Zweitsprache) am Andreas-Vesalius-Gymnasium

Mit 750 Euro honoriert

Der Integrationspreis, gestiftet von der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe, wird mit 750 Euro honoriert.

"Die Preisverleihung wird in einem kleinen Rahmen in den kommenden Monaten durchgeführt.", heißt es abschließend.