In den Supermärkten stapeln sich die Lebkuchen, rot strahlende Weihnachtssterne trotzen der frühen Abenddämmerung und die Halloween-Deko verschwindet wieder auf dem Dachboden. Ohne jeden Zweifel geht es mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Doch dieses Mal wird das Fest der Liebe anders werden als in den Jahren zuvor. Derzeit kann noch niemand absehen, ob Weihnachtsfeiern im Kreise von Freunden und Familie überhaupt möglich sein werden. Zumindest diejenigen, die durch Alter oder körperliche Verfassung zu den Covid-19-Risikogruppen gehören, werden dieses Weihnachten zugunsten ihrer Gesundheit sicher lieber auf große Zusammenkünfte verzichten. Dabei sind es gerade diese Personengruppen, die sich durch die aktuelle Situation besonders schnell ausgeschlossen fühlen. Ihnen täte es jetzt besonders gut, ein Zeichen dafür zu erhalten, dass sie nicht vergessen wurden. Aus diesem Grund kommt Weihnachtskarten im Jahr 2020 eine ganz besondere Stellung zugute. Trotz räumlicher Distanz lässt sich so ein „Ich denke an dich“ schnell und sicher mitteilen.

Der Klassiker unter den Weihnachtskarten ist nach wie vor die Grußkarte von UNICEF. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen veröffentlichte bereits vor 70 Jahren die erste dieser Karten. Die Motive, welche von klassisch bis modern und von Fotografie bis zu Zeichnungen namhafter Künstler wie Udo Lindenberg reichen, sind unveränderte Dauerbrenner – besonders in der Vorweihnachtszeit.

Rund um die Kreisstadt fand sich die große Kartenauswahl in den vergangenen Jahren an den zahlreichen Informationsständen der UNICEF-Arbeitsgruppe Wesel. Traditionell ist das lokale UNICEF-Team besonders auf den Weihnachtsmärkten der Umgebung vertreten. Da diese Veranstaltungen in 2020 allerdings nicht stattfinden werden, bietet das Weseler UNICEF-Büro derzeit verschiedene Möglichkeiten an, die beliebten Karten zu erhalten. Wer sich seine Motive aus einem möglichst großen Angebot aussuchen möchte, hat dazu immer montags zwischen 9.30 und 12.00 Uhr im UNICEF-Büro auf der Beguinenstr. 10 in Wesel die Gelegenheit. Zudem lassen sich auf der Internetseite www.wesel.unicef.de die weiteren Verkaufsstellen nach Postleitzahl suchen. Darüber hinaus bietet das Weseler UNICEF-Team derzeit allen Kunden an, bestellte Karten innerhalb des Kreises Wesel versandkostenfrei nach Hause liefern zu lassen. Eine Auswahl an Karten und die Lieferbedingungen hierzu sind ebenfalls auf www.wesel.unicef.de zu finden.

Fragen oder Bestellungen werden gerne per E-Mail unter info@wesel.unicef.de oder telefonisch unter 0281/163 77 20 entgegengenommen.

Passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf.