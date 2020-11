Die "Haus-, Straßen- und Friedhofssammlungen" des Landesverbandes NRW im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge werden im November bis auf weiteres ausgesetzt. Der Volksbund NRW bittet um kontaktlose Spenden.



Stattdessen sollen aktuell kontaktlose Formen des Sammelns gewählt werden, wie z.B. das Aufstellen von Sammeldosen an zentralen Orten oder das Verteilen von Postwurfsendungen mit Überweisungsträgern.

Sammeln und Erklären

„Sammeln für den Volksbund bedeutet immer auch Erklären, warum wir das tun, Aufklärung über die Aufgabe und Arbeit des Volksbundes und persönlicheGespräche. Das können wir zurzeit nicht gewährleisten, ohne unsere Gesundheit oder die unserer Gegenüber zu gefährden“, stellt Oberstleutnant der Reserve Hans-Peter Limburg aus Köln mit Bedauern fest. Limburg sammelt seit vielen Jahren ehrenamtlich mit der Sammeldose Spenden für die Kriegsgräberfürsorge.

Die Landesgeschäftsstelle des Volksbundes in Essen bittet stattdessen um Spenden in kontaktloser Form. „Zum Beispiel können Sammeldosen an zentraler Stelle aufgestellt werden“, sagt Landesgeschäftsführer Stefan Schmidt.

Die Regionalgeschäftsstellen stellen außerdem Postwurfsendungen mit Überweisungsträgern

zur Verfügung.

Auch eine Verschiebung der Sammlung auf einen späteren Zeitraum, z.B. auf das Frühjahr 2021, sei denkbar.

Die Haus- und Straßensammlung war ursprünglich für den Zeitraum 1. bis 30. November 2020 vorgesehen.

Da es in Nordrhein-Westfalen kein Sammlungsgesetz gibt, sind Spendenorganisationen in der Wahl ihrer Sammlungszeiträume frei. Ministerpräsident Armin Laschet unterstützt als Schirmherrdie Arbeit des Volksbundes in Nordrhein-Westfalen.

Spenden-Konto

Spenden sind möglich, z.B. per Überweisung auf das Spenden-Konto DE83 3604 0039 0132 5000 00 bei der Commerzbank Essen, BIC: COBADEFXXXoder über die „digitale Spendendose“ unter

https://www.volksbund.de/helfen/spendendose.html