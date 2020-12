In diesem Jahr fand die Aktion Weihnachten im Schuhkarton zum 25. Mal in Deutschland statt. Wegen der Corona-Situation stand sie in diesem Jubiläumsjahr unter dem Motto: „Jetzt erst recht!“.

Sehr viele Menschen hatten große Freude daran, bedürftige Kinder gerade in dieser schwierigen Situation zu beschenken und ihnen zu zeigen, dass es Menschen gibt, die an sie denken. 732 liebevoll gepackte Schuhkartons wurden in den Annahmestellen in Wesel, Alpen, Friedrichsfeld, Schermbeck und Suderwick abgegeben. Viele Damen haben für die Kinder Mützen, Schals und Handschuhe gestrickt, besonders engagiert zeigten sich dabei die Damen aus der Senioreneinrichtung St. Lukas.

Auch Geld wurde gespendet

Seit dem letzten Novemberwochenende rollen bereits die ersten LKWs mit all den Geschenken Richtung Südosteuropa, damit die bedürftigen Kinder in der Weihnachtszeit damit erfreut werden können.

Darüber hinaus gab es eine Bargeldspende von 2.700 Euro, viele haben ihre Spende direkt an die Zentrale in Berlin überwiesen - eine Dame hat sich sogar mit 1.000 Euro beteiligt. Trotz der Corona-Situation war dieses die erfolgreichste Saison der vergangenen zehn Jahre.