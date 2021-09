Das Stadttaubenprojekt Wesel, ein gemeinnütziger Verein in Wesel, sucht derzeit weitere ehrenamtliche Helfer, die gegen Aufwandspauschale Tätigkeiten wie Reinigen und Füttern der Stadttauben in den Taubenhäusern regelmäßig oder auf Abruf erledigen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur Tierliebe bzw. Empathie zu Tauben. Die Taubenhäuser werden an 3 Tagen in der Woche aufgesucht. Hier können jeweils Termine unter freier Zeiteinteilung, Mo - So, übernommen werden.

Das Projekt betreibt seit 2010 nunmehr 3 Taubenhäuser und eine Auffangstation und dient mit dem Eiaustausch gegen Kunsteier nicht nur der Reduzierung der Stadttauben auf ein gesundes Maß, sondern durch artgerechte Unterbringung der Stadttauben auch dem Tierschutz und der Stadthygiene. Denn tonnenweise Taubenkot sind in den Jahren nicht in der Innenstadt gelandet, sondern in den Taubenhäusern. Jährlich können rund 1.000 Eier gegen Kunsteier ausgetauscht werden.

Interessenten ab 18 Jahren melden sich bitte unter 0281/4056363 (AB). Spenden sind immer gerne gesehen an Stadttaubenprojekt Wesel, DE 67 3565 0000 2857 00.