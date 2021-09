Vor der eindrucksvollen Kulisse des Willibrordi-Doms findet alljährlich ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt statt: der Adventmarkt am Dom. Was ihn so außergewöhnlich macht? Hier präsentieren sich ausschließlich heimische Vereine, Verbände und karitative Einrichtungen. Sie bieten ein buntes Produkt-Potpourri aus eigener Fertigung an.

In diesem Jahr wurde der Veranstaltungstermin in Abstimmung mit den zentralen Akteuren um eine Woche nach hinten verschoben, also auf den 4. und 5. Dezember. Teil des beliebten vorweihnachtlichen Events ist der verkaufsoffene Sonntag am 5. Dezember. Die Veranstaltung wird durch das große Engagement der Volksbank Rhein-Lippe ermöglicht. Der Nikolausmarkt hingegen findet in 2021 nicht statt.

Gesellige Atmosphäre, liebevolle Dekorationen und Produkte, die mit viel Herzblut produziert wurden, machen den Charme des beliebten Treffpunktes auf dem Großen Markt aus. Vereine, Verbände und karitative Einrichtungen sind eingeladen, sich bis zum 9. Oktober für die Veranstaltung anzumelden. Sie wurden per E-Mail oder Post informiert.

Interessierte, die der Anmeldebogen auf diesen Wegen nicht erreicht oder die es digital

mögen, finden unter www.weselmarketing.de weitergehende Informationen und ein Online-Formular zur Anmeldung.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 5. Dezember, laden die Einzelhändler der Innenstadt dazu ein, in schöner Atmosphäre Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder sich beim Bummel durch die Geschäfte vom vielseitigen Angebot inspirieren zu lassen. Es lohnt sich also, diesen Termin bereits jetzt im Kalender vorzumerken