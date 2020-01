Jeder kann dabei sein, wenn es wieder heißt „Wesel räumt auf“. Die ASG-Frühjahrsputz-Aktion findet statt am Samstag, 14. März.

ASG stellt Material zur Verfügung

"Unsere Stadt soll wieder ein wenig sauberer werden und dafür wird jede helfende Hand gebraucht. Damit der ASG ausreichendes Material wie zum Beispiel Müllgefäße, Container, Handschuhe und Abfallzangen zur Verfügung stellen kann, bitte rechtzeitig melden bei Andrea Krebber, Telefon 0281/16393-3304 / -3301 oder per Mail an: info@asgwesel.de", heißt es in der Ankündigung.

Suppe nach der Aktion

Nach der Aktion können sich alle Teilnehmer auf dem Betriebshof des ASG (Werner-von-Siemens-Straße 15) mit einer guten Suppe stärken.

Sponsoren gesucht

Da erfahrungsgemäß sehr viele Kinder aus Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen und Vereinen an der Aufräumaktion teilnehmen, werden Sponsoren gesucht, die neben dem ASG die Aktion unterstützen möchten.