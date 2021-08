Die Freude war groß, dass es nach dem schweren Corona Jahr 2020 und der komplett ausgefallenen Schützenfestsaison 2020/21 zur Auslobung des zweiten Platzes für den Schützenverein- Wesel Fusternberg 1841 e.V. kam.

Der Heimatpreis der Stadt Wesel wurde 2019 zum ersten Mal ausgeschrieben und vergeben.

2019 bewarben sich bereits etliche Teilnehmer mit ihren Beiträgen, die zeigten, wie vielfältig und kulturreich Wesel ist. Dieses Jahr haben sich 21 Teilnehmer für diesen Preis beworben.

Vereinspräsident Andrè Nitsche, Schill Offizier Zugführer Peter Sadlowski und Spielmann Simon Plinke nahmen, stellvertretend für alle Abteilungen des Vereins, im Ratssaal der Stadtverwaltung Wesel am 26. August den Heimatpreis der Stadt Wesel aus den Händen von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp entgegen.

Der 14-jährige Simon Plinke vom Fusternberger Spielmannszug nahm den Preis stellvertretend für die Jugend und die Zukunft des Vereins entgegen.

"Es geht weder ohne die Zukunft noch ohne die Vergangenheit. Es geht nur gemeinsam. Nur dann sind wir stark! Gemeinsam stark!" So wie auch das diesjährige Jubiläumsmotto der Fusternberger Schützen lautete.

Der mit dem Heimatpreis verbundene Geldbetrag in Höhe von 1500 Euro wird unter den Einheiten gerecht aufgeteilt und so den Mitgliedern direkt zugute kommen.

„Wir haben heute sehr viel Wertschätzung, Wohlwollen und Anerkennung seitens unserer schönen Heimatstadt Wesel mit dieser Auszeichnung erfahren. Wir werden versuchen, diese Wertschätzung, das Wohlwollen und die Anerkennung in gleicherweise unserer Heimat zurückzugeben und für viele weitere Jahre das Band zwischen Bürgern und Stadt pflegen“, ließ Präsident André Nitsche abschließend dankend und sichtlich gerührt verlauten.

Viele Glückwünsche erhielt der Verein zum Erhalten des Preises. Unter anderen auch aus Berlin, von Sabine Weiss, MdB. Ihre Heimat ist der Kreis Wesel und sie ist damit sehr mit dem Verein verbunden.

"Es ist mir eine große Freude, dem Schützenverein Wesel-Fusternberg zur erfolgreichen Teilnahme an der Verleihung des Heimatpreises der Stadt Wesel gratulieren zu dürfen. Seit 180 Jahren tragt Ihr zur Gestaltung des kulturellen Lebens dieser wunderschönen Stadt bei. Durch Eure Traditionen, Eure Kameradschaft und Eure Verbundenheit mit der Stadt fördert Ihr das gesellschaftliche Miteinander und stärkt den Zusammenhalt in Wesel", so Sabine Weiss.