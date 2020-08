Landrat Dr. Ansgar Müller begrüßte kürzlich die neuen Auszubildenden bei der Weseler Kreisverwaltung: „Zu Ihrem Start in das Berufsleben wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Ausbildung, die Ihnen Perspektiven für Ihre berufliche Zukunft öffnen soll. Im Berufsleben eines Menschen gibt es viele einschneidende Momente, aber die Ausbildungszeit ist vielleicht die bedeutendste Zeit. Mit einer qualifizierten, praxisnahen und möglichst breit angelegten Ausbildung und nicht zuletzt mit einem guten Abschluss legen Sie den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben.“

Der Kreis Wesel bildet in diesem Jahr wieder in verschiedenen Ausbildungsbereichen aus. Sieben Inspektoranwärter, 16 Auszubildende für den Bereich Verwaltungsfachangestellte, zwei Auszubildende im Bereich Vermessungstechnik und ein IT-Kaufmann beginnen nun ihre Ausbildungszeit.

Ausbilden für eigenen Bedarf

Die Kreisverwaltung Wesel bildet in der allgemeinen Verwaltung für den eigenen Bedarf aus. Dementsprechend bestehen für die Auszubildenden gute Chancen, nach erfolgreich bestandener Ausbildung in ein Dauerarbeitsverhältnis übernommen zu werden. Zurzeit befinden sich insgesamt 70 Auszubildende in den verschiedenen Ausbildungsberufen im Hause.

„Nutzen Sie Ihre Ausbildungszeit und haben Sie Freude an dem, was Sie tun - dann werden Sie erfolgreich sein“, appellierte der Landrat an die neuen Auszubildenden.

Die Nachwuchskräfte

Diese Nachwuchskräfte nahmen am 3. August 2020 ihren Dienst auf:

Inspektoranwärter/innen



Tobias Broszio

Denisa Hajrizi

Nico Hoffacker

Merle Nabbefeld

Esther Niemann

Alexander Reißmann

Alexander Triebsees

Verwaltungsfachangestellte:



Simon Benedic

Alexander Cleven

Emelie Deing

Jannis Fengels

Elisa Floris

Daniel Gaelings

Ümit Mert Gökce

Mirco Heisterkamp

Lukas Heßling

Luisa Kämper

Emilia Krug

Joanna Rosenberger

Ramona Schmitz

Gero Schrader

Sebastian van Hemert

Melissa Wieshuber

Vermessungstechniker/in

Carolin Lemm

Brian Scholz

IT-Kaufmann



Tizian Haase