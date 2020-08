Philippe Tenhaeff neuer Vorsitzender

Über eine teilweise neue Zusammensetzung verfügt seit Donnerstag der Vorstand der Werbegemeinschaft Wesel. Neuer Vorsitzender ist Philippe Tenhaeff vom gleichnamigen Bettengeschäft. Ihm zur Seite stehen als zweite Vorsitzende Samira Michael von Kieser Training sowie Sabine Ostrop (Modehaus Mensing) und Mike Steinhaus (Rechtsanwälte Pannenbecker, Decker und Kollegen), die als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Bei der Jahreshauptversammlung betonte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp in ihrem Bericht über die Auswirkungen der Corona Krise auf den örtlichen Handel, dass sie diesen gut aufgestellt sehe, um die Krise zu meistern.

Als einen guten Schritt auf diesem schwierigen Weg führte sie die Online Plattform „Wesel bringt´s“ an, auf der sich Kundinnen und Kunden über die Lieferangebote und Dienstleistungen der einzelnen Geschäfte informieren können.

„Brauchen Attraktionen in der Innenstadt“

Allerdings ist sie sich sicher, dass dies allein nicht ausreichend sei. „Wir brauchen Attraktionen in der Innenstadt“, so ihr Resümee.

Das sieht der Vorsitzende Tenhaeff genauso. „Allerdings“, so sein Einwand, „ist dies aufgrund der Corona Krise nicht immer so einfach umsetzbar“, bedauert er, betont aber, dass man alles tun werde, was möglich sei.

Alle Maßnahmen müssten unter den Sicherheitskriterien der Krise durchgeführt und mit den Behörden abgesprochen werden. Die Geschäftsleute unterstützende Events, wie die PPP Tage mussten aus Sicherheitsgründen bereits abgesagt werden.

„Um zu eruieren, was realisierbar ist, trifft sich der Vorstand bereits am Dienstag erneut zu einer außerordentlichen Sitzung“, so Tenhaeff und beteuert, „Ideen gibt es genug“.

Digitaler Stadtgutschein zugunsten des Einzelhandels

Dass man sich auf einem guten Weg befindet, zeigt die Vorstellung eines „Digitalen Stadtgutscheins“ durch Thomas Brocker (Wesel Marketing) und Olaf Clemen von appylio.

Der Gutschein wird online in Form einer Karte zu erwerben oder auf dem Smartphone zu speichern sein, wobei die Beträge frei gewählt und beim Verbrauch auf verschiedene Geschäfte aufgeteilt werden können.

„So wird gewährleistet, dass er ausschließlich dem lokalen Handel zugutekommt und diesen unterstützt“, folgert Tenhaeff und fährt fort, „Interessierte Händler können sich ab sofort bei Wesel Marketing melden“.

Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, werde der „Digitale Stadtgutschein“ für die Bürgerinnen und Bürger verfügbar sein. Informationen folgen rechtzeitig.

Randolf Vastmans