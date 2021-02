Aufgrund der andauernden Bauarbeiten in Wesel-Büderich und der damit verbundenen Sperrung der Weseler Straße und der Einfahrt in die Straße Kesselbruck können die Buslinien voraussichtlich bis Ende März 2021 weiterhin nicht wie gewohnt verkehren.

Die Linie SB7 kann in Wesel-Büderich die Haltestellen „Friedhof“, „Marktstraße“, „Winkeling“, „Elvericher Weg“, „Hotel Bürick“ und „Wallacher Weg“ nicht bedienen. Die Linie 67 fährt die Haltestellen „Friedhof“, „Marktstraße“, „Alte Mühle“ und „Gest Kurve“ nicht an.

Fahrgäste nutzen als Ersatz die Haltestelle „Winkeling“ oder die Ersatzhaltestelle im Wendekreis an der Shell-Tankstelle an der B58 (Weseler Straße). Die Linie 68 bedient bei Bedarf die Haltestellen Büderich „Bahnübergang“ und „Gest Kurve“ mit. Eine Ersatzhaltestelle für die Linie 66 ist in der Straße "Alte Mühle" eingerichtet worden.