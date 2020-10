Vielen Eltern macht die kommende kühle Jahreszeit Sorgen. “Es gibt Vorschriften zur Lüftung in den Klassenräumen, doch das reichte uns nicht aus”, so Kristina Benninghoff, Pflegschaftsvorsitzende der Klasse 2a. Die Kinder tragen Masken, wenn sie ihre Plätze verlassen und während der Pausenzeiten. Doch in den oft kleinen Klassenräumen sitzen sie eng an eng ohne Maske.



Den Eltern der Klasse 2a der Gemeinschaftsgrundschule Konrad Duden in Obrighoven und die Elternpflegschaftsvorsitzende Kristina Benninghoff recherchierte nach möglichen alternativen Schutzmaßnahmen und stießen auf einen Bericht einer CO2 Ampel.

Im Netz gab es verschiedene Anbieter, auch aus Fernost. Dies aber war den Eltern zu unsicher, denn was passiert, wenn das Gerät kaputt geht oder Mangelhaft ist. Dann stieß Kristina Benninghoff auf das Pilotprojekt der Firma Isis IC GmbH aus Wesel.

Sie kontaktierte die Firma und die 2. Klasse wurde dann in das Pilotprojekt aufgenommen. Seit nun 3 Wochen steht die Ampel in der Klasse vorne neben der Tafel und sorgt für bessere Raumluft. Schon am ersten Tag musste zusätzlich zum vorgeschriebenen Lüftungsplan viermal gelüftet werden, da die Ampel auf “Orange” gesprungen ist,

“Wir merken schon, wenn die Kinder aktiver sind, dass wir öfter lüften müssen. Wir müssen nur noch herausfinden, wie wir optimaler lüften können, wenn der Winter jetzt kommt”, so der Klassenlehrer Herr Pflug.

Die Daten werden im Pilotprojekt über WLAN an die Firma Isis IC GmbH gesandt, die dann entsprechende Auswertungen vornehmen kann, um einen besseren Lüftungsplan zu entwickeln. Die Co2 Ampel wurde gemeinsam mit Wissenschaftlern aus der Luft- und Klimatechnik sowie der Medizin entwickelt. Sie misst den aktuellen CO2-Gehalt der Raumluft kurzfristig und präzise.