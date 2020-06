Die Folgen von jahrelangem Bluthochdruck werden häufig unterschätzt, denn er bleibt nicht selten lange Zeit unbemerkt. Dr. Rüdiger Schmidt, Hypertonie-Experte im Evangelischen Krankenhaus Wesel, kennt sich bestens damit aus. Der Chefarzt wird aktuell erneut in der Top-Mediziner-Liste des Online-Nachrichtenmagazins Focus®-Gesundheit gelistet, und das bereits zum neunten Mal in Folge.

Hypertonie ist eine stille schleichende Gefahr. Jedoch drohen mit Schlaganfall und Herzinfarkt nicht nur sehr ernste, sondern oft lebensbedrohliche Folgeerkrankungen. „Betroffen sind allerdings nicht nur Herz und Gehirn“, erklärt Chefarzt Dr. med. Rüdiger Schmidt. „Unter dem permanent zu hohen Druck leiden unbehandelt und auf Dauer alle Gefäße im gesamten Körper“.

Der Experte für Hypertonie muss es wissen. Sein Fachwissen und seine Expertise rund um den Blutdruck, Erkrankungen und Folgen brachte den Chefarzt gerade zum neunten Mal in Folge in Deutschlands renommierte Top-Mediziner-Liste des Online-Nachrichtenmagazins Focus®-Gesundheit, die führende Ärztinnen und Ärzte in diesem Spezialgebiet ausweist. Somit gehört der Ausgezeichnete zu einem kleinen erlesenen Kreis von Fachärzten in Deutschland, die anhand großer Datenmengen aus Qualitätsberichten, wissenschaftlichen Publikationen und Befragungen von einem unabhängigen Rechercheteam in die Empfehlungsdatei aufgenommen werden.