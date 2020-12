Fortbildung „Behandlungspflege“ erfolgreiche abgeschlossen

Sieben Teilnehmerinnen haben in der CJD Pflegeschule Wesel erfolgreich den Behandlungspflege-Kurs LG 1 + 2 abgeschlossen. In 160 Unterrichtseinheiten erlernten die Teilnehmerinnen das Verabreichen von Medikamenten, die Blutzuckermessung und das Anlegen von Verbänden. Kenntnisse in der Anatomie und Physiologie sowie in der Krankheitslehre und der Hygiene wurden ebenfalls vermittelt.

Kursleitung Frau Susanne Schillings war mit dem Ablauf des Lehrgangs mehr als zufrieden: „Mit dem erfolgreichen Abschluss des Behandlungspflege-Kurses haben die Teilnehmerinnen das nötige Rüstzeug erhalten, um qualifiziert in der Pflege arbeiten zu können“, freut Sie sich. Die nächste Behandlungspflege-Ausbildung beginnt am 03. März 2021.

Weitere Informationen unter: www.cjd-bfz-wesel.de/pflegeschule