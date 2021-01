Das Evangelische Krankenhaus Wesel expandiert und hat im letzten Jahr das Medizinische Versorgungszentrum Gynäkologie etabliert. Dazu gehört auch die Facharztpraxis „Frauenheilkunde miteinander“, die nach ihrem Umzug nun in neuen Räumlichkeiten zu finden ist.

Ab sofort bietet Dr. Ingeborg Wagemann-Fobbe gemeinsam mit ihren Kolleginnen Ursula Baldin und Dr. Nora Koop Sprechstunden in der modernen, barrierefrei zugänglichen Praxis im Ärztehaus am Kaiserring 23 an. Die ärztliche Leiterin des MVZ Gynäkologie freute sich am Tag des Einzuges entsprechend sehr über die guten Wünsche und das nette Blumenpräsent, das Krankenhaus-Geschäftsführer Heino ten Brink vorbei brachte (siehe Foto).

Die Frauenärztinnen behandeln mit ganz viel Herz und betreuen zusammen mit dem bewährten Helferinnen-Team Frauen jeden Alters - von Pubertät, über Schwangerschaft bis Menopause. Selbstverständlich werden auch Krebsvorsorgeuntersuchungen angeboten. Wochentags sind die Ärztinnen vormittags von 8 bis 12 Uhr sowie montags und dienstags Nachmittag von 16 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr für ihre Patientinnen da.

Termine können telefonisch unter (02 81) 240 11 vereinbart werden.