Auch in diesem Jahr wird bei der Sparkasse wieder ausgebildet: Insgesamt begannen 13 junge Menschen am 1. August ihre zweieinhalbjährige Ausbildung – davon zwölf zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau sowie eine junge Frau zur Kauffrau für Versicherungen.



Traditionell starteten die Auszubildenden mit gemeinsamen Einführungstagen ins Berufsleben. Während dieser Tage stand bereits Einiges auf dem Programm: Neben vielen Informationen rund um die Ausbildungs- und Geschäftsabläufe in der Sparkasse, wurde auch schon diskutiert, ausprobiert und geübt. Zum Abschluss folgte eine Stadtführung durch Wesel, bei der die Jugendlichen viele Informationen zur Hansestadt Wesel aufnehmen konnten. Bei dem schönen Spaziergang hatte der “Sparkassennachwuchs“ nicht nur die Gelegenheit ganz viel über die Kreisstadt zu erfahren, sondern auch die Ausbildungskollegen(innen etwas näher kennen zu lernen.

Während der nächsten zweieinhalb Jahre werden die 13 Azubis nicht nur Erfahrungen in den verschiedenen Filialen und Abteilungen der Sparkasse sammeln, sondern auch zusätzlich durch internen Unterricht, Seminare und Trainingseinheiten für Theorie und Praxis fit gemacht.Übrigens: Das Online-Bewerbungsverfahren für den Ausbildungsbeginn 2021 ist bereits in vollem Gange!

Wer Interesse an einer Ausbildung bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe hat, „checkt“ sich am Besten direkt auf der Homepage online dafür ein: www.nispa.de/ausbildung.