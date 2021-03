Die Bundesregierung will bis 2025 ein flächendeckendes Glasfasernetz aufbauen. Der Ausbau mit schnellem Glasfaseranschluss stellt eine wichtige Infrastrukturmaßnahme dar. Aus diesem Grund kooperiert die Stadt Wesel mit Ausbauunternehmen in verschiedenen Ortsteilen, um dort das Breitbandnetz zu erschließen.

Sie Stadt Wesel teilt mit: Noch bis zum 19. März 2021 können Anwohner*innen im Ortsteil Blumenkamp den Glasfaseranschluss bis ins Haus (FTTH) beantragen. Allerdings kann der Ausbau nur erfolgen, wenn mindestens 40 Prozent der Haushalte in Blumenkamp sich für den Glasfaserausbau entscheiden. Bisher haben sich 27 Prozent für den Ausbau des schnellen Internetnetzes gemeldet. Für den geförderten Breitbandausbau in den unterversorgten Randgebieten mit weniger als 30 Mbit/s läuft die Antragsfrist noch bis zum 13. März 2021.

Aktuell steht noch eine weitere Ausbauplanung an. Für die Bereiche Bislich, Diersfordt, Flüren (jeweils Ortskerne) und Flürener Feld besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen schnellen Glasfaseranschluss zu beauftragen. Die Vermarktung der Ortsteile beginnt am 13. März 2021. Im Vorfeld wird das Ausbauunternehmen Informationen an die anschlussfähigen Haushalte verteilen. Auch hier gilt die Anschlussquote von 40 Prozent je Ausbaubereich.

Informationen zum geförderten und eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie den Ausbauunternehmen sind auf der Homepage der Stadt Wesel unter wesel.de/breitbandausbau zu finden.