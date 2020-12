An den beiden Standorten der Theodor-Heuss-Grundschule - Flüren und Bislich - ist ab sofort frische Luft garantiert.

Auf sogenannten CO2-Ampeln kann man ablesen, wie stark die Luft in den Klassenzimmern belastet ist. Grün bedeutet: Luft ist okay, bei Rot muss gelüftet werden. Holemans Niederrhein übernahm die Kosten für zwei dieser Ampeln für die Grundschule in Bislich. Eingesetzt werden sie sowohl während der Unterrichtszeit als auch während der Betreuung im offenen Ganztag.

Dicke Luft? Nein Danke!

Der Grund dafür, dass die Theodor-Heuss-Grundschule die Luftgütemessgeräte angeschafft hat, liegt auf der Hand: Die Schülerinnen und Schüler sollen in möglichst frischer Luft lernen. Das regelmäßige Lüften ist außerdem ein Beitrag zum Schutz vor einer Ansteckung mit Corona. Der Einsatz von CO2-Ampeln hat sich landesweit bereits bewährt. Dank der einfachen visuellen Signale wissen Lehrer und Schüler, wann wieder ein Stoßlüften angesagt ist. Sobald die Ampeln auf Rot springen, heißt es: Fester auf!

Vier Ampeln für Bislich

Insgesamt vier Ampeln hat die Theodor-Heuss Schule in der Grundschule Bislich installiert. Eine Ampel kostet etwa 265 Euro. Holemans sponsert zwei der Ampeln. “Wir freuen uns sehr über diese Spende, denn damit können wir ganz direkt etwas für die Sicherheit unserer Kinder tun”, so die kommissarische Schulleiterin Andrea Rübenkamp.