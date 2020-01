Am Donnerstag, 30. Januar, referiert Constanze Brinkmann - tätig als Juristin im Bereich Firmenorganisation und Selbstmanagement - zum Thema „Digital oder analog? Impulse für individuelle und effektive Arbeitsmethoden“ im Rahmen des GUT Wesel & Hamminkeln.

Die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Wesel und Hamminkeln, Regina Lenneps und Stefanie Werner, laden um 19 Uhr zu diesem interaktiven Workshop in das Restaurant Art in Flüren ein.

Für eine erfolgreiche Selbständigkeit sind neben der fachlichen Qualifikation vor allem Kontakte ausschlaggebend.Der Gründerinnen- und UnternehmerinnenTreff Wesel & Hamminkeln bietet zielführend für alle Geschäftsfrauen eine breite Vernetzungsplattform an.

Nach dem interaktiven Teil steht wie immer Zeit zum Netzwerken zur Verfügung. Die Erfahrung zeigt, dass sich aus den persönlichen Gesprächen immer wieder neue Synergien ergeben, die zur Weiterentwicklung der ursprünglichen Geschäftsideen beitragen.

Die Anmeldung für den Abend wird ab sofort bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Wesel, E-Mail: Gleichstellung@Wesel.de; Telefon: 0281/203-2564 , oder bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Hamminkeln, E-Mail: Gleichstellung@Hamminkeln.de; Telefon vormittags 02852/88137 entgegengenommen.