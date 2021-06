Bei der energetischen Modernisierung von Gebäuden stellt sich die Frage, ob sich die Anschaffung einer Photovoltaikanlage wirtschaftlich lohnt und welche steuerlichen Vorteile in Anspruch genommen werden können. Detaillierte Informationen dazu bietet das Sanierungsmanagement des Energiequartiers Schepersfeld am Dienstag, 8. Juni, ab 18 Uhr, im Rahmen einer kostenlosen Online-Veranstaltung via „Zoom“.

Thomas Seltmann, unabhängiger Experte für Photovoltaik und Steuern, geht auf folgende Fragen ein: Muss ich ein Gewerbe anmelden? Brauche ich einen Steuerberater? Bekomme ich die Mehrwertsteuer zurück? Was ist mit dem Eigenverbrauch? Wie wirkt sich ein Batteriespeicher steuerlich aus? Wie geht „Photovoltaik ohne Finanzamt“? Nach seinem Vortrag steht der Referent für weitere Fragen zur Verfügung.

Fördermittel der Stadt

Der Sanierungsmanager für das Energiequartier Schepersfeld, Nikolai Spies, informiert darüber hinaus über Fördermöglichkeiten beim Einsatz von erneuerbaren Energien. Dabei geht er insbesondere auf kommunale Fördermittel ein, die ausschließlich für das Projektgebiet Schepersfeld zur Verfügung stehen. Anmeldung unter Tel. 0281/2032778 oder per E-Mail an info@energiequartier-schepersfeld.de. Die Zugangsdaten werden den Teilnehmenden am Tag der Veranstaltung per E-Mail zugesendet. Informationen zum Projekt auf www.energiequartier-schepersfeld.de.