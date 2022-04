Wie wichtig Handwerker sind, weiß wohl jede und jeder aus eigener Erfahrung. Denn wenn die Heizung streikt, der Sturm Ziegel vom Dach geweht hat oder das Auto liegen bleibt, erwarten wir sofortige Hilfe vom Fachmann oder von der Fachfrau. Im Kreis Wesel gibt es rund 5.000 handwerkliche Betriebe, in denen 33.000 Menschen arbeiten. „Das Handwerk ist ein bedeutender Faktor für die Wirtschaft am Niederrhein. Wichtige Zukunftsprojekte, wie die Energiewende, können in der praktischen Umsetzung vor Ort nur mit dem Handwerk gestemmt werden. Wenn etwa ein Haus gebaut oder saniert, eine neue Heizung oder eine Photovoltaik-Dachanlage installiert werden, sind es die Handwerksbetriebe aus der Region, die das machen“, so Kerstin Löwenstein, SPD-Landtagskandidatin für Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel am 15. Mai.

Ein starker Partner an der Seite der Handwerksbetriebe ist die Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel. Als Interessenvertretung des regionalen Handwerks betreut die Kreishandwerkerschaft 1200 Betriebe aus 16 Innungen. Als Dienstleister für ihre Mitglieder erbringt sie für diese umfassende Beratungs- und Auskunftsleistungen.

Trotz seiner Bedeutung läuft das Handwerk unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, wie die SPD-Landtagskandidatin Kerstin Löwenstein im Gespräch mit dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel, Holger Benninghoff, erfuhr.

Ein großes Thema für die Betriebe ist z.B. der Mangel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerber für die Handwerksberufe. Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine handwerkliche Ausbildung. Sie befürchten geringere Entlohnung und fehlende Wertschätzung. Dabei verdienen Handwerkerinnen und Handwerker in den meisten Handwerksberufen sehr gut und es gibt zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten mit sehr guten Zukunftsperspektiven.

"Es braucht einen Pakt zwischen Politik, Handwerk und Bildungssektor, der den Stellenwert des Handwerks für unsere Gesellschaft deutlich werden lässt und analog zum Hochschulpakt mehr Gelder für die Berufsausbildungsstätten garantiert. Die Berufsschulen im Kreis Wesel haben starken Investitionsbedarf“, so das Fazit von SPD-Landtagskandidatin Löwenstein nach dem Gespräch mit Geschäftsführer Holger Benninghoff.