“Wie sieht unsere Stadt in der Zukunft aus?”, das fragte die Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und stellt das neue Sanierungsbüro im Mehrgenerationenghaus in Wesel-Schepersfeld vor. “Hier können Bürger/innen und auch ansässige Unternehmen ab heute eine kostenlose Energieberatung, sowie Auskunft zu Förderprogrammen erhalten”, so Ulrike Westkamp.



2016 nahm Wesel an einem Wettbewerb des Landes NRW teil und war eine von 20 Kommunen, die für das Erfolgskonzept Innovationcity Ruhr ausgewählt wurden.

Schnell fand man die Innovation City Management GmbH, die für das Quartier Schepersfeld ein Konzept entwickelte, das nun die Grundlage für die ganzheitliche, klimagerechte Entwicklung des Energiequartiers Schepersfeld umsetzt.

“Wir möchten hier nicht nur Bürger/innen und Hauseigentümer ansprechen, sondern auch alle Unternehmer. Denn auf die großen Dachflächen bieten viel Potential”, so Nikolai Spies, hier zuständiger Sanierungsmanager.

“Wir bieten hier gute Beratung zu Maßnahmen und den Blick durch den Förderprogrammdschungel, denn wir können die Klimaziele nicht alleine erreichen und brauchen alle, um dies zu schaffen”, so Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wesel. “Es sind vor allem auch die kleinen Schritte, die zählen und einzelne Maßnahmen die förderfähig sind. Es muss nicht immer die Vollsanierung sein, die sich nicht jeder leisten kann.”

“Der Zeitpunkt jetzt ist perfekt für eine Energieberatung, denn am 01.01.2021 gibt es die CO2 Steuer”, so Akke Wilmes, Energieberater der Verbraucherberatung im Kreis Wesel. “Schnell sind 10-20 % Energie eingespart, bei Rolladenkästen oder Tür- und Fensterdichtungen”, sagt er.

Das neue Sanierungsbüro arbeitet eng mit der Klimaschutzmanagerin Ingrid von Eerde und Akke Wilmes, dem Energieberater der Verbraucherberatung zusammen. Geöffnet ist es jeden Dienstag von 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung können gerne dort oder vor Ort an dem betroffenen Gebäude Termine vereinbart werden. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten und Wartezeiten zu umgehen.

Weitere Informationen gibt es bald unter: www.energiequartier-schepersfeld.de

oder auch auf der Seite der Stadt Wesel www.wesel.de