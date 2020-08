Seit Herbst 2013 prägt Dr. Susanne Findt die Fachbereiche Gynäkologie und Senologie am Evangelischen Krankenhaus Wesel. Zuerst als leitende Oberärztin, seit Januar 2015 als Chefärztin. Nun wechselt sie, wie sie selbst sagt „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, aus persönlichen Gründen nach Düsseldorf, weil dort ihr Lebensmittelpunkt ist.

Auf eine Frauenheilkunde, die alle Aspekte berücksichtigt und die Erkrankte ganzheitlich sieht, legt Chefärztin Susanne Findt großen Wert. Entsprechend wird sie dafür auch von ihren Patientinnen geschätzt.

Die Diagnostik von Brust- und Unterleibskrebs sowie deren Therapie sind ihre Schwerpunkte am Evangelischen Krankenhaus Wesel. Nun verlässt sie ihren Arbeitsplatz nach knapp siebenjähriger Tätigkeit am Campus.

„Das fällt mir alles andere als leicht, aber ich habe nun, kurz vor Ende meiner beruflichen Laufbahn, die Chance bekommen, in Düsseldorf eine neue Stelle als Chefärztin anzutreten“, so die Gynäkologin und fügt hinzu: „Für mich persönlich ideal, daher musste ich diese pragmatische Entscheidung so treffen, auch wenn es mir sehr schwer fällt“.

Bevor sie Wesel und das Evangelische Krankenhaus nun aber endgültig verlässt, ist es ihr ein Anliegen, sich mit einem persönlichen Brief bei ihren Patientinnen und den zahlreichen dienstlichen Weggefährten zu verabschieden

„Ich danke Frau Dr. Findt für das jahrelange überdurchschnittliche Engagement“, betont Krankenhausgeschäftsführer Heino ten Brink, der dies mit einem großen Blumenstrauß am letzten Arbeitstag zum Ausdruck brachte.

Nachfolge ist geregelt

Die Nachfolge ist erfreulicherweise bereits geregelt; die Tinte unter dem Vertrag quasi gerade getrocknet. Bis zur Neubesetzung der Chefarztposition mit einem sehr versierten Facharzt aus der Region, obliegt die kommissarische Leitung der gesamten Abteilung der leitenden Oberärztin Dr. Simone Heinrich. Die in gynäkologischer Chirurgie sehr versierte Fachärztin, deren persönlicher Schwerpunkt die Urogynäkologie ist, stellt sicher, dass alle operativen Eingriffe und konservativen Behandlungen uneingeschränkt durchgeführt werden.

Brustkrebspatientinnen

Brustkrebspatientinnen werden durch die seit vielen Jahren im Evangelischen Krankenhaus Wesel tätige Oberärztin Dr. Katrin Sawitzki weiterhin persönlich betreut. Insbesondere dem jüngst erstmalig durch die Ärztekammer zertifizierten Brustkrebszentrum Wesel gilt dabei ihre besondere Aufmerksamkeit. "Denn dieses Siegel garantiert exzellente Versorgungsqualität auf hohem medizinischem Niveau und das will sie für die Frauen vor Ort unbedingt durchgängig sicherstellen. Entsprechend tatkräftig und zuversichtlich geht die Senologin ihren neuen Verantwortungsbereich an.", heißt es in der Presseinfo.

Gemeinsam wird das Frauenduo also dafür sorgen, dass sich die Patientinnen auch weiterhin rundum sehr gut versorgt und betreut fühlen in der Abteilung Gynäkologie und Senologie am Evangelischen Krankenhaus Wesel sowie im Brustkrebszentrum Wesel und im GynäkologischenKrebszentrum.